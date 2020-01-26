Китай приступил к разработке вакцины от нового вируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, вызывающего пневмонию. Об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.

«Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», — приводит издание слова главы центра Сюй Вэньбо.

«Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», — указал он.

Отметим, что Китай до сих пор не смог установить источник происхождения коронавируса, сообщили в Госкомитете КНР.

Так же там пока не знают, насколько опасными могут быть мутации вируса.