Китай приступил к разработке вакцины от нового вируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, вызывающего пневмонию. Об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.
«Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», — приводит издание слова главы центра Сюй Вэньбо.
«Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», — указал он.
Отметим, что Китай до сих пор не смог установить источник происхождения коронавируса, сообщили в Госкомитете КНР.
Так же там пока не знают, насколько опасными могут быть мутации вируса.
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