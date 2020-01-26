В Ужгороде сожгли авто дипломата

Полиция начала уголовное производство по факту умышленного повреждения авто, владельцем которого является 49-летний житель Ужгорода. Об этом сообщает полиция Закарпатской области в Facebook.

«По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля », - отмечается в сообщении

Информация о том, что на Славянской набережной в городе Ужгород горит автомобиль поступила в полицию 26 января около 2:20.

На месте следственно-оперативная группа установила, что горел автомобиль марки «Mercedes-Benz» 2013 г.в.

Предварительная правовая квалификация — часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будет установлены причины возгорания автомобиля.

По информации журналиста из Ужгорода Виталия Глаголы, «автомобиль принадлежит Игорю Диру, который долгое время работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Швейцарии. Я не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя ».

Глагола обнародовал также видео от подписчика его телеграмм-канала, который проходил мимо и зафиксировал момент пожара.