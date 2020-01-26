В Кремле уверяют, что рабочий контакт между Путиным и Зеленским уже установлен

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский уже установили рабочий и эффективный контакт. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Между двумя президентами, собственно, уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события», — сказал он.
Песков подчеркнул, что контакт между Путиным и Зеленским не является «ничем сенсационным». «Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс», — добавил представитель Кремля.
Песков также отметил, что обсуждалась встреча двух президентов на форуме памяти жертв Холокоста, но на полях многостороннего мероприятия «отдельную встречу просто физически, к сожалению, организовать невозможно».
В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что от Зеленского, как и от ряда других лидеров, поступал запрос на встречу с Путиным на полях форума в Иерусалиме.
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