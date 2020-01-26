Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса

В Украине с 26 января создан штаб при Министерстве здравоохранения, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту», — написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.
В оперативный штаб при Минздраве Украины вошли представители Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины.
Премьер-министр отметил, что на пунктах въезда в Украину усилили контроль для своевременного выявления возможных случаев заболевания.
По его словам, в настоящее время в стране случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.
Также Гончарук заявил, что проверку пройдут абсолютно все пассажиры, кто приехал в Украину и кто путешествует транзитом.
По словам премьера, такую проверку организовали только на прямые рейсы из Китая. Из числа прибывших людей случаев заражения коронавирусом не обнаружили.
«Такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане. Сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Ни одного человека из них, у которых были признаки заболевания, не выявили, все — допущены на территорию Украины», — подчеркнул Гончарук.
Также обязательный специальный обзор ветеринарными службами проходят и животные, ввозимые на территорию Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016