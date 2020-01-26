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Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса
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Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса

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Гончарук обещает защитить украинцев от китайского коронавируса

В Украине с 26 января создан штаб при Министерстве здравоохранения, который сможет полностью обнаружить коронавирус на ранних стадиях и предоставить необходимую медицинскую помощь украинцам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«С 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту», — написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке.

В оперативный штаб при Минздраве Украины вошли представители Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственной таможенной службы Украины.

Премьер-министр отметил, что на пунктах въезда в Украину усилили контроль для своевременного выявления возможных случаев заболевания.

По его словам, в настоящее время в стране случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано.

Также Гончарук заявил, что проверку пройдут абсолютно все пассажиры, кто приехал в Украину и кто путешествует транзитом.

По словам премьера, такую проверку организовали только на прямые рейсы из Китая. Из числа прибывших людей случаев заражения коронавирусом не обнаружили.

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«Такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане. Сегодня наши специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Ни одного человека из них, у которых были признаки заболевания, не выявили, все — допущены на территорию Украины», — подчеркнул Гончарук.

Также обязательный специальный обзор ветеринарными службами проходят и животные, ввозимые на территорию Украины.

Китай, вирус, Алексей Гончарук
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