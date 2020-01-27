Ученые спрогнозировали развитие эпидемии нового коронавируса

Исследователи из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго (Великобритания) и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида (США) опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV.

По оценкам ученых, базовая репродуктивная частота инфекции — среднее число вторичных инфицирований — составляет от 3,6 до 4,0. Всемирная организация здравоохранения этот показатель оценила на уровне 1,4-2,5.

Для сравнения, для гриппа базовая репродуктивная частота составляет от двух до трех, для атипичной пневмонии 2000-х годов — около трех. В любом случае, при таком высоком уровне смертности, который зафиксирован для нового коронавируса, это звучит очень тревожно.

Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухани должно быть инфицировано 11 341 человек. А это значит, что уровень выявления заболевания сейчас составляет лишь 5,1 процента от числа заболевших. Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней — до 4 февраля 2020 года — число инфицированных в Ухане может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду. В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.

Ученые считают, что до 75 процентов случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля. Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухани, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9 процента.

Авторы сразу оговаривают тот факт, что их выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными, так как «базируются на допущениях, лежащих в основе модели».

Позднее Джонатан Рид, первый автор статьи, у себя в Твиттер написал, что реальные значения базовой репродуктивной частоты нового короновируса, вероятно, лежат в пределах 2,4–2,6, что совпадает с верхней границей по оценке ВОЗ.

Уточненные данные появятся по мере поступления информации о реальном распространении эпидемии.