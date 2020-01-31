Суд выбрал меру пресечения для бывшего депутата Дубового

Высший антикоррупционный суд Украины 31 января избрал меру пресечения в виде залога размером 15,8 млн грн подозреваемому в деле одесского завода «Краян» — бывшему народному депутату Александру Дубовому.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

«Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и назначил подозреваемому — бывшему народному депутату залог в сумме 15,8 миллионов гривень», — отметили в ВАКС.

Прокуроры САП внесли на рассмотрение суда ходатайство о назначении этом подсудимому залога в размере 30 миллионов гривен.

ВАКС также рассмотрел и отклонил ходатайство САП о назначении подозреваемому Олегу Бабенко залога размером 20 миилионов гривен — предоставленные суду материалы о его причастности к преступной схемы суд отправил на доработку.

Группу фигурантов по делу «Краян» прокуроры САП подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в столичном офисе Дубового на улице Мичурина, 54а выявлено 250 документов, касающихся хозяйственной деятельности холдинговой компании «Краян». В САП считают, что этих документов достаточно, чтобы утверждать: Дубовый причастен к доведению завода до искусственного банкротства и организации продажи его активов, в том числе админздания предприятия, по завышенной цене.

Подозреваемыми по делу «Краян» также является помощница мэра Одессы Геннадия Труханова Алена Попова, которая скрывается от следствия, экс-депутат Килийского райсовета Анатолий Коломиец и депутат Одесского облсовета Олег Бабенко, координировавший, по версии следствия, действия участников преступной схемы.