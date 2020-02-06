Китай начал клинические испытания средства против коронавируса

Китайские специалисты начали клинические испытания антивирусного препарата ремдесивер в больнице Цзиньиньтань города Ухань. Они исследуют эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. Об этом в четверг сообщила газета «Жэньминь жибао».
По данным издания, в испытании участвуют 453 больных в критическом состоянии и 308 пациентов с менее тяжелыми симптомами. Заявка на тестирование лекарственного средства была одобрена Министерством науки и техники, Государственным комитетом по делам здравоохранения и Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР.
Ремдесивер — антивирусный препарат, созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Средство ранее успешно использовалось для борьбы с коронавирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром.
21 января Институт вирусологии подал заявку на патент на этот антивирусный препарат после его изучения в лабораторных условиях. Исследование показало, что ремдесивер и средство от малярии хлорохин крайне эффективны в борьбе с коронавирусами.
Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 28 тыс., более 560 человек умерли от заболевания, выздоровели более 1,1 тыс.
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