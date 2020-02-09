В Чехии перевернулся двухэтажный автобус с детьми

Двухэтажный автобус, в котором следовала группа из 70 детей, перевернулся в воскресенье близ города Лоуны в Устецком крае на северо-западе Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель полиции республики Даниэл Витек.
«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей, — отметил он. — Некоторые из них получили ранения, три из которых оцениваются как средней степени тяжести».
Водитель автобуса по пока неустановленным причинам не смог справиться с управлением, в результате автобус выехал за пределы шоссе и перевернулся. Инцидент расследует полиция.
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