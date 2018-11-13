Четыре украинца погибли в ДТП в Чехии

В украинском МИД подтвердили информацию о гибели четырех граждан Украины в результате ДТП в Чехии. Как сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко в Twitter, пятому пострадавшему гражданину оказывается помощь.

Консул установил контакт с родными погибших и обрабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел.

11 ноября чешские СМИ сообщили об аварии в районе чешского городка Тршинец. По информации издания iDnes, микроавтобус «Мерседес» столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что оба автомобиля слетели с дороги.

Микроавтобус перевернулся на крышу. Все погибшие в результате аварии ехали в микроавтобусе. Их не смогли спасти — получившие тяжелые травмы люди скончались на месте. Один пострадавший госпитализирован.

Водитель грузовика тоже травмирован, его отвезли в больницу.

По информации издания «Закарпатье онлайн», жертвы были закарпатскими гастарбайтерами — жителями Виноградовского и Хустского районов.