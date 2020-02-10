Коболеву объяснили, почему приватизация «Нафтогаза» невозможна

Приватизация НАК «Нафтогаз Украины», как и выход компании на IPO при текущем положении вещей не представляется возможным, отмечает глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он в частности напомнил, что после отделения от НАК деятельности по транспортировке природного газа, за ней остается деятельность по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ).

«Недавно принятый нами закон гласит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству», — написал Герус на своей странице в Facebook в понедельник.

«Поэтому в нынешнем виде „Нафтогаз“ не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, „Нафтогаз“ должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что является маловероятным», — добавил Герус.

Как сообщалось, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев снова озвучил идею приватизации части компании после ее реформирования.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.