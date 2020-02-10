Коболев предлагает приватизировать «Нафтогаз»

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
«После анбандлинга ничего не мешает „Нафтогаз“ приватизировать, он стоит массу денег... Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в „Нафтогазе“. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других. Все говорят: „Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания“. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК», — заявил Коболев.
По мнению главы «Нафтогаза», действующий контракт госкомпании с Газпромом можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора.
Как заявляет Коболев, приватизация «Нафтогаза» улучшит корпоративное управление и принесет еще больше прибыли государству.
«Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании — очень простой способ. Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное.
„Нафтогаз“ можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим. Сделайте шаг, и закройте дискуссии», — резюмирует Коболев.
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