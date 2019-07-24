Украина ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что в ближайшее время можно ожидать переговоров с Москвой по поставкам газа и газовому транзиту.
Выступая в среду на заседании правительства, представитель президента коснулся вопроса возможной остановки транзита с января 2020 года в связи с окончанием контракта. При этом он отметил, что, «возможно, будет подписан какой-то новый договор». «Тут тоже стоит ожидать переговоры, я думаю, в ближайшее время между „Нафтогазом“ и „Газпромом“, между украинской и российской сторонами, касающиеся газа, транзита. Но пока что, по состоянию на сегодня, транзитный контракт заканчивается 31 декабря», — сказал Герус.
Текущий транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает 1 января 2020 года. В настоящее время ведутся трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС. Следующий раунд переговоров, как ожидается, может состояться в сентябре.
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