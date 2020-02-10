Украина не будет забирать из Китая тех, кто откажется от карантина

Украинские граждане, эвакуация которых из Китая из-за распространения нового коронавируса планируется 11 февраля, должны будут предоставить информированное согласие на 14-дневный карантин по прибытию в Украину.
Об этом на брифинге по ситуации с распространением коронавируса 2019-nCoV сказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, сообщает Укринформ.
«Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. И этот пункт регулируется ст. 35 постановления Кабмина 893. Это механизм воздействия на тех лиц, которые планируют эвакуацию на территорию Украины », - сказал Кузин.
Сейчас, по его словам, разработана форма информированного согласия, которая через каналы МИДа была доведена до планирующих эвакуацию украинцев.
«Пока, по имеющейся у нас информации, все, кто изъявил желание прилететь в Украину, такую форму будут готовы подписать, и они соглашаются на проведение 14-дневного карантина», — добавил Кузин.
По словам Кузина, это 51 человек, в том числе один ребенок. На сегодня, по данным ЦОС, который держит связь с посольством Украины в Китае, в Ухане и провинции Хубэй находится от 120 до 200 украинцев.
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