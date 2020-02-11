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Контрразведка США считает Китай и Россию главными угрозами для страны

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Контрразведка США считает Китай и Россию главными угрозами для страны

Национальный центр контрразведки и безопасности США представил стратегию на 2020-2022 годы. В документе приведены три пункта, которые характеризуют современную ситуацию с точки зрения ведомства.

В первом пункте говорится о растущем числе игроков, нацеленных против Соединенных Штатов. В нем говорится, что Россия и Китай «действуют по всему миру, используют все инструменты национальных сил против США и имеют широкий спектр современных разведывательных возможностей». Среди других угроз приведены Куба, Иран, КНДР, движение «Хезболла», террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида», транснациональные преступные и «идеологически мотивированные» организации, а также иностранные граждане, которые занимаются кражей конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности.

Эти игроки используют разведывательные возможности против Соединенных Штатов, говорится во втором пункте. В их числе — биометрические устройства, усовершенствованное оборудование для слежения и продвинутые механизмы шифрования. Согласно третьему пункту, иностранные органы разведки используют их, чтобы получить доступ к министерствам, агентствам, лабораториям, финансовому сектору, промышленным и научным учреждениям США.

В связи с этим ведомство в ближайшие три года намерено сконцентрироваться на пяти задачах: защите критически важной инфраструктуры; снижении количества угроз основным цепочкам снабжения; противодействии эксплуатации американской экономики; защите демократии США от иностранного влияния и противодействии кибер- и техническим операциям со стороны иностранной разведки.

Белый дом США ранее обнародовал проект бюджета на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай названы государствами-конкурентами, бросающими вызов Штатам. В нем говорится, что администрация президента предлагает выделить более $700 млн на противодействие российскому влиянию «путем укрепления союзников США».

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Средства планируется выделить на защиту территориальной целостности союзников, поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования, а также устранение «уязвимых мест макро-экономической среды, которыми пытается воспользоваться Россия — зависимости от энергетики и торговли». Еще $24 млн предлагается направить Центру глобального взаимодействия «на борьбу с российской пропагандой и дезинформацией».

Администрация президента США также предлагает направить $1,5 млрд на защиту Индо-китайского региона от «враждебного китайского влияния». Центру глобального взаимодействия хотят выделить $30 млн для противодействия пропаганде со стороны КНР.

Россия, США, Китай
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