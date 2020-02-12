Войти
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
резонанс
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
Правительство утвердило безвиз с еще одной страной
официально
Правительство утвердило безвиз с еще одной страной

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

крипта
RSS

Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд

120
Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд

Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд впервые с августа прошлого года, обновив шестимесячный максимум. На данный момент этот показатель составляет $302 млрд, с января он увеличился на 58%. Доля Bitcoin среди всех цифровых активов находится на отметке в 62,5%, что соответствует $163 млрд.

Увеличение капитализации крипторынка отражает рост стоимости большинства криптовалют. С начала года курс Bitcoin поднялся на 48%, до текущей отметки в $10 400. За тот же период цена Ethereum, выросла на 95%, сейчас альткоин стоит $255.

Читайте также: Украина начнет возвращать списанные в 2015 году $3,8 млрд внешнего госдолга

Уверенность в продолжении роста стоимости рынка цифровых денег ранее озвучили несколько экспертов. Соучредитель Fundstrat Том Ли заявил, что курс Bitcoin достигнет $40 000 в течение 2020 года из-за халвинга и коронавируса. Партнер инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано спрогнозировал подорожание первой криптовалюты до $100 000 в течение двух лет.

криптовалюта
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 12 февраля 2020
Вторник, 11 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016