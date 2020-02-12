Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд впервые с августа прошлого года, обновив шестимесячный максимум. На данный момент этот показатель составляет $302 млрд, с января он увеличился на 58%. Доля Bitcoin среди всех цифровых активов находится на отметке в 62,5%, что соответствует $163 млрд.

Увеличение капитализации крипторынка отражает рост стоимости большинства криптовалют. С начала года курс Bitcoin поднялся на 48%, до текущей отметки в $10 400. За тот же период цена Ethereum, выросла на 95%, сейчас альткоин стоит $255.

Уверенность в продолжении роста стоимости рынка цифровых денег ранее озвучили несколько экспертов. Соучредитель Fundstrat Том Ли заявил, что курс Bitcoin достигнет $40 000 в течение 2020 года из-за халвинга и коронавируса. Партнер инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано спрогнозировал подорожание первой криптовалюты до $100 000 в течение двух лет.