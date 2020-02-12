Капитализация рынка криптовалют превысила $300 млрд впервые с августа прошлого года, обновив шестимесячный максимум. На данный момент этот показатель составляет $302 млрд, с января он увеличился на 58%. Доля Bitcoin среди всех цифровых активов находится на отметке в 62,5%, что соответствует $163 млрд.
Увеличение капитализации крипторынка отражает рост стоимости большинства криптовалют. С начала года курс Bitcoin поднялся на 48%, до текущей отметки в $10 400. За тот же период цена Ethereum, выросла на 95%, сейчас альткоин стоит $255.
Уверенность в продолжении роста стоимости рынка цифровых денег ранее озвучили несколько экспертов. Соучредитель Fundstrat Том Ли заявил, что курс Bitcoin достигнет $40 000 в течение 2020 года из-за халвинга и коронавируса. Партнер инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано спрогнозировал подорожание первой криптовалюты до $100 000 в течение двух лет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016