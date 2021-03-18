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Из-за пандемии рост ВВП в 2022 году может составить только 2,8%

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Из-за пандемии рост ВВП в 2022 году может составить только 2,8%

Эффект пандемии скажется на дальнейшем росте экономики и в 2022 году он может составить 2,8%, сообщил советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

«Из-за падения инвестиций в минувшем году у нас будет негативный эффект на ВВП, рост ВВП через год, в 2022-м, составит 2,8% и затем возобновится к 4%», -— сказал он в ходе дискуссии на форуме «Украина 30» в четверг.

Как отметил Милованов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», прогноз Киевской школы экономики (КШЭ), предоставленный Офису президента, ожидает роста экономики страны в 2021 году на 5,1%, в 2023-м — на 4%.

По его словам, инфляция в текущем году ожидается на уровне 7,3%, в 2022 и 2023-м — 5,4% и 5% соответственно. При этом курс гривни на конец 2021 года прогнозируется на уровне 29,4 грн/$, на конец 2022-го — 30,2 грн/$, 2023-го — 31 грн/$.

Как ожидают в КШЭ, средняя учетная ставка Нацбанка Украины в текущем году составит 6,6% годовых, в следующем — 6,9%, в 2023-м — 7,2%.

Милованов отметил, что государство будет пытаться выровнять ситуацию при помощи фискальных и макроэкономических стимулов.

«Следует ожидать определенных решений — более мягкой монетарной политики», — сказал он.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины прогнозирует возобновление притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну в 2021 году на уровне $3 млрд после их оттока в 2020-м на уровне $100 млн (отток чистых ПИИ составил $420 млн).

ВВП, Тимофей Милованов, коронавирус
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