В МИД ФРГ заявили о необходимости реализации «Минска-2»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас и его украинский коллега Вадим Пристайко провели встречу на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

«Глава МИД Хайко Маас заверил своего коллегу Пристайко, что мы хотим поддерживать Украину на пути реформ и в контексте прекращения конфликта на востоке Украины», — сообщило ведомство.

«Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат», — отметили в МИД ФРГ.