Украина и Румыния обеспокоены активностью России в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с румынским коллегой Николае Ионель-Чука, в ходе которых стороны договорились о сотрудничестве военно-морских сил двух стран с целью обеспечения стабильности в акватории Черного моря.
Как сообщает пресс-служба военного ведомства, Загороднюк и Ионела-Чука также обсудили предстоящее подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран и обмене информацией.
В Минобороны Украины отметили, что участники переговоров также выразили обеспокоенность действиями России на Черном и Азовском морях, а также милитаризацией Крыма.
Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1962 года, ее участниками являются не только эксперты в области безопасности, но и политики, включая глав государств. 55-я конференция стартовала 15 февраля.
В феврале 2019 года о намерении нарастить военное присутствие в Черном море заявил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это необходимо из-за того, что Россия нарушает международные нормы, объяснил он.
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