Самолет для эвакуации граждан Украины из Китая вылетел

Самолет специального рейса, которым будут эвакуированы граждане Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, вылетел из международного аэропорта «Борисполь», сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени», — написал премьер в Телеграм-канале.

Как сообщалось накануне, всего в Ухане находятся 84 украинца, желание эвакуироваться выразили 49 из них. Также будут эвакуированы иностранные граждане, которые пройдут обсервацию в Украине.