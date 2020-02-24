Холодницкий назвал причину закрытия «дела рюкзаков Авакова»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опровергает влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие «дела рюкзаков», в котором фигурировал его сын.

Об этом Холодницкий рассказал в интервью РБК-Украина.

«Я это (влияние Авакова-старшего, — ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста — заканчивались девять месяцев следствия, и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет», — заявил он.

Кроме того, Холодницкий рассказал, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там была указана «единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, производившим эти рюкзаки — это то, что они были друзьями в Facebook».

Как сообщалось, 31 октября 2017 года НАБУ задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и еще одного человека в рамках расследования дела о растрате 14 млн грн при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

По версии следствия, указанные лица причастны к закупке в 2015 году на средства Министерства внутренних дел рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и, к тому же, не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 млн грн.

5 апреля 2018 года в НАБУ сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых. 12 июля руководитель САП Назар Холодницкий подтвердил закрытие дела в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого «дела рюкзаков».