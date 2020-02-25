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В феврале прилежно ходили в Раду менее половины депутатов

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В феврале прилежно ходили в Раду менее половины депутатов

Ни одного пленарного заседания в феврале не пропустили 178 народных депутатов.

Такую информацию по данным сводной электронной регистрации народных депутатов обнародовал Комитет избирателей Украины в Facebook.

«По данным КИУ, показатели посещения Рады в феврале снизились по сравнению с другими месяцами. Так, всего в течение февраля состоялось 13 пленарных заседаний ВР. При этом все заседания Рады за месяц посетили всего 178 народных депутатов, то есть, меньше половины. Для сравнения: в декабре 2019 года все заседания Рады посетили 240 народных депутатов, в ноябре — 299 депутатов», — говорится в сообщении.

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По информации Комитета избирателей, среди фракций Верховной Рады высокие показатели посещения у депутатов «Слуги народа», «Голоса» и «Европейской солидарности».

«Так, в среднем на заседаниях Рады присутствовали 75% депутатов СН, 67% депутатов „Голоса“ и 62% — „ЕС“. Ниже результаты у „Оппозиционной платформы — За жизнь“ — 57% и ВО „Батькивщина“ — 55%», — отмечают в КИУ.

При этом в КИУ отмечают, что эти цифры значительно ниже, чем месяцем ранее, в январе 2020. Тогда в среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 80% депутатов «Европейской солидарности», 79% — «Слуги народа», 72% — ВО «Батькивщина», 71% — «Голоса», 67% — ОПЗЖ.

«В начале февраля парламент перешел к рассмотрению изменений в Земельный кодекс. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение скорее формальный, чем реальный механизм повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале», — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Верховная Рада
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