Гончарук обещает ликвидировать все теневые схемы

Правительство ликвидирует все теневые схемы, в частности нечестные тендеры или налоговые схемы.
Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.
«Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно. Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться через сделки», — написал Гончарук.
Он привел пример, когда в прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных на около 10 млрд гривен.
«Зарегистрировали после их рассмотрения накладных только на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть», — отметил премьер.
По его словам, 27 февраля Государственная налоговая служба запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных с НДС.
«Вся „тень“ на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю. При этом, украинское правительство защищает честный бизнес, который работает „в белую“. Если в области будут фиксировать коррупцию, кадровые решения будут приниматься мгновенно», — заявил Гончарук.
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