США вводят двойную проверку пассажиров из-за коронавируса

Власти Соединенных Штатов введут двойную проверку пассажиров, которые ранее находились в странах с высоким риском распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.
«По коронавирусу: в дополнение к проверкам „перед посадкой“ пассажиров, которые приезжают из некоторых стран с высоким риском или районов этих стран, их также будут проверять, когда они прибудут в Америку», — написал он.
В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения новым коронавирусом. Власти штата также полагают, что в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд мог распространиться коронавирус нового типа. В данной клинике, предположительно, вирусом заразились два человека. Кроме того, специалисты обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.
Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 70 человек, которые точно или предположительно заразились новым коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.
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