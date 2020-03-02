Гончарук заявил, что пока не писал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока ни одного заявления о своей возможной отставке не писал.

Об этом он сказал на брифинге 2 марта.

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал, очевидно, что у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом», — отметил он.

Также Гончарук на брифинге рассказал, что Украина успешно завершила зимний сезон и рассказал о пользе медицинской реформы.