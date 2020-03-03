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Гончарук написал заявление об отставке

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Гончарук написал заявление об отставке

В Верховную Раду поступило заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом на заседании фракции «Слуга народа», которое происходит сейчас, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

«В своем заявлении премьер-министр просит принять его отставку», — сообщил Разумков.

Отметим, что параллельно Гончарук написал заявление в суд с просьбой запретить спикеру рассматривать вопрос об его отставке. Хотя  на сайте Кабмина появилось заявление о том, что «информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности».

Также бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщает в соцсетях, что заявление об освобождении от занимаемой должности премьер-министра по собственному желанию, которое сегодня передали в парламент, Алексеем Гончаруком было написано без даты 29.08. 2019 и передано президенту Владимиру Зеленскому, а сегодня на нем поставили подпись и без согласия Гончарука передали в аппарат ВРУ.

При этом по данным СМИ, президент Владимир Зеленский уже редложил фракции «Слуга народа» назначить премьером Дениса Шмыгаля.

Алексей Гончарук
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