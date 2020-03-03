Гончарук просит суд запретить спикеру рассматривать вопрос о его отставке

В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в которой указан Алексей Гончарук, ответчиком — председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом — президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте суда.
Истец просит суд запретить Председателю ВРУ Дмитрию Разумкова до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов правительства, а также запретить внесение на голосование ВРУ повестку дня, в котором содержится вопрос об отставке аремьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов Кабмина.
Среди других требований заявления — запретить председателю ВРУ вынесение на голосование народных депутатов Украины или с помощью электронной системы вопроса об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов правительства, а также объявлять результаты голосования народных депутатов с помощью электронной системы об отставке Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов Кабмина.
Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.
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