7 люстраторов Минюста за 2 месяца люстрировали 1 человека, получив 300 тыс. гривен зарплаты

Министерство юстиции Украины сообщило, что в январе-феврале 2020 года отделом по вопросам люстрации в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти» были внесены сведения об 1 человеке, в отношении которого применен запрет.

Об этом говорится в ответе Минюста на информационный запрос Українських Новин.

«В Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины «Об очищении власти», в январе-феврале 2020 года внесены сведения об 1 человека, в отношении которого применен запрет, предусмотренный ч. 3 или ч. 4 ст. 1 Закона Украины «Об очищении власти», — сказано в ответе.

В Минюсте уточнили, что по состоянию на 27.02.2020 численность отдела по вопросам люстрации составляла 7 штатных единиц.

Также в ответе министерства говорится, что размер фактических расходов на заработную плату на другие выплаты работникам отдела по вопросам люстрации в 2020 году составлял: в январе — 85 334,60 гривен, в феврале — 210 662,01 гривен.

Таким образом, за 2 месяца работы в 2020 году 7 штатных «люстраторов» Минюста люстрировали 1 человека, получив совокупную зарплату в размере 295 996,61‬ гривен.

Отметим, что 24 февраля Большая палата Европейского суда по правам человека окончательно признала украинский закон «О люстрации» нарушающим права человека.

Ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что украинский закон «О люстрации» нарушает права человека и должен быть изменен.

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский еще в октябре внес на рассмотрение Рады законопроект № 2287 об отмене закона о люстрации.