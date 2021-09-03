Глава Минюста считает, что нужно «сузить» механизм люстрации

Министр юстиции Денис Малюська считает, что механизм люстрации в Украине необходимо сохранить, но стоит сфокусироваться на критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения.

Об этом он сказал в интервью «Радио НВ», видео которого опубликовано на странице Министерства юстиции в Фейсбуке.

В частности, он напомнил, что в Восточной Европе люстрация применялась «после этапа коммунистической эры, соответственно, чтобы очистить госорганы от сотрудников спецслужб, от коммунистов и запустить новую волну людей».

«У нас другая история была. Опять-таки, на это обращал внимание Европейский суд по правам человека, потому что в принципе были не только подвержены люстрации команда Януковича или его близкое окружение, но и многие чиновники среднего звена и опять-таки коммунисты. И Европейский суд по правам человека обращал внимание: а вы что-то немного поздно решили коммунистов люстрировать, потому и переход от коммунизма к рыночной экономике, он уже произошел давно... и вы издеваетесь больше над людьми, чем реально применяете необходимые вам механизмы, то есть вы перебрали через край», — сказал Малюська.

Он подчеркнул, что это «констатировано Европейским судом по правам человека».

«То есть нам нужно механизм люстрации сохранить. Но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения. У нас есть готовый законопроект, чтобы это подкорректировать, он разработан, но тем не менее, этот вопрос очень горячий. Нет еще компромисса ни в парламенте, ни с точки зрения экспертов», — сказал Малюська.

Как сообщалось, Верховная Рада в сентябре 2014 года приняла закон «Об очищении власти» (люстрации). Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.