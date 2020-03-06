Емец будет совмещать должность министра с врачебной практикой

Министр здравоохранения Украины Илья Емец будет совмещать эту должность с медицинской практикой кардиохирурга, сообщил премьер-министр здравоохранения Денис Шмыгаль.
«Мы договорились, что Илья Николаевич продолжит медицинскую практику, будет оперировать, совмещая должности. Закон это позволяет, медицинская этика это позволяет», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» в четверг.
При этом Шмыгаль отметил, что Емец как никто другой понимает необходимость медреформы.
«У нас общее видение, оно совпадает в том моменте, который нас объединил в этом правительстве. И мы будем продолжать медицинскую реформу», — сказал премьер-министр.
«Когда мы уже проплыли по этой реке 80%, нельзя принимать решение, что мы разворачиваемся и плывем назад, вместо того чтобы доплыть оставшиеся 20%. Конечно, мы будем завершать медреформу. Вопрос в том, как ее завершить. Это очень важный вопрос. И тут мы с Ильем Николаевичем имеем общую позицию: реформа должна завершиться для пациента и для врача успехом. Будем работать над этим», — подчеркнул премьер-министр.
Как сообщалось, в новом правительстве министром здравоохранения 4 марта назначен директор государственного учреждения «Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины» Илья Емец.
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