В Германии зарегистрированы первые смерти от коронавируса

Житель германского округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) умер от болезни, вызванной коронавирусом нового типа, это первый летальный случай в ФРГ. Об этом сообщил в понедельник таблоид Bild со ссылкой на местные власти.

Спустя несколько минут агентство DPA сообщило еще об одной жертве - 89-летней жительнице города Эссен.

Северный Рейн - Вестфалия является эпицентром распространения вируса в ФРГ.