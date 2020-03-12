В Европе осталась одна единственная страна, где не выявлено случаев заражения новым коронавирусом

Ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19 до настоящего момента не выявлено в Черногории, сообщил в четверг в эфире национального телевидения эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
По его словам, «сейчас под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тыс. человек».
«Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро», — добавил Галич, отметив, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.
При этом он призвал жителей страны не распространять паникерские настроения и дезинформацию.
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