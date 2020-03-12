Испанские медики назвали продукты для защиты организма от вирусов

Испанские врачи перечислили продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы, пишет газета La Vanguardia.
Список возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути.
Кроме того, врачи рекомендуют включить в рацион бульон из курицы или индейки, который препятствует образованию слизи при простуде, богатый бета-каротином сладкий картофель и содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку брокколи.
В список попали и грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы.
Среди специй наиболее полезны для укрепления иммунитета имбирь и куркума, среди напитков — зеленый чай и кефир.
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