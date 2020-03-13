Все пассажиры рейса МАУ из Милана здоровы

Пассажиры рейса PS 312 Киев-Милан авиакомпании «Международные авиалинии Украины» здоровы.
«Трое людей, доставленных с борта самолета в Александровскую больницу здоровы, у них нет коронавирусной инфекции», — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, это подтвердили лабораторные исследования.
В пятницу утром информацию о том, что у трех пассажиров данного авиарейса нет заражения коронавирусом, подтвердили и в Киевской городской государственной администрации.
«Пассажиры самолета жаловались, что ребята кашляли и принимали таблетки. Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля. Всем пациентам проведено экспресс тест на covid 19 все три результата — негативные», — написал на своей странице в соцсети Фейсбук первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований.
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