Войти
Трамп доволен тем, что РФ и Саудовская Аравия поругались из-за нефти
позиция
Трамп доволен тем, что РФ и Саудовская Аравия поругались из-за нефти
Зеленский заявил, что Украина не может остановить войну на Донбассе
мирный процесс
Зеленский заявил, что Украина не может остановить войну на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Китае за сутки заболели коронавирусом всего восемь человек

780
В Китае за сутки заболели коронавирусом всего восемь человек

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано семь случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,176 тыс. человек, зарегистрировано 80,813 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксировано пять новых больных, шесть случаев смерти — все новые случаи заболевания и летального исхода зафиксированы в административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,062 тыс. человек, (в Ухане — 2,436 тыс.), заболели 67,786 тыс. (в Ухане — 49,991 тыс.). По состоянию на утро пятницы, более 51,5 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходятся на прибывших из-за рубежа — по одному в Пекине и Шанхае. Всего насчитывается 88 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

В материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 13,5 тыс. человек, состояние 4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 64 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

Читайте также: В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли американские военные

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 190 случая заболевания: в Гонконге — 131 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао — 10, на Тайване — 49 (один случай смерти).

Китай, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 марта 2020
Четверг, 12 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016