В Китае за сутки заболели коронавирусом всего восемь человек

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано семь случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,176 тыс. человек, зарегистрировано 80,813 тыс. случаев заболевания.
В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксировано пять новых больных, шесть случаев смерти — все новые случаи заболевания и летального исхода зафиксированы в административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,062 тыс. человек, (в Ухане — 2,436 тыс.), заболели 67,786 тыс. (в Ухане — 49,991 тыс.). По состоянию на утро пятницы, более 51,5 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.
Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходятся на прибывших из-за рубежа — по одному в Пекине и Шанхае. Всего насчитывается 88 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.
В материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 13,5 тыс. человек, состояние 4 тыс. больных оценивается как тяжелое.
В то же время более 64 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 190 случая заболевания: в Гонконге — 131 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао — 10, на Тайване — 49 (один случай смерти).
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