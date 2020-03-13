В ДНР опровергают слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом

Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в непризнанной ДНР не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на оперативный штаб «республики» по борьбе с коронавирусом сообщает так называемый Минздрав ДНР.

По данным ведомства сепаратистов на 12 марта, только один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус. Его состояние удовлетворительное, температуры нет, цитируют донецких медиков российские СМИ.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил на выездном заседании 13 марта, что у Киева есть данные о 12 случаях заражения коронавирусом в Горловке (контролируется ДНР — Ред.). По его словам, угроза распространения вируса вынуждает Киев закрыть границы для жителей Донбасса.

«Если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин», — сказал Аваков.