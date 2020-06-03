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В «республиках» Донбасса заявляют о нормализации ситуации с коронавирусом

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В «республиках» Донбасса заявляют о нормализации ситуации с коронавирусом

Ситуацию с распространением в непризнанных республиках Донбасса коронавирусной инфекции нового типа удалось стабилизировать. В Донецкой народной республике (ДНР) резкий прирост заболеваемости остановлен, а в Луганской народной республике (ЛНР) за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного нового случая. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду последние данные «министерств здравоохранения» сепаратистов.

Всего с начала пандемии в ДНР зарегистрировано 553 случая COVID-19, 20 человек скончались. В соседней «республике» подтверждены 419 случаев заболевания, летальных — семь.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в ДНР стабильна, резкого прироста заболеваемости нет», — сообщила глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко, которую цитируют российские СМИ. Она также отметила, что число заболевших в ДНР от общего числа обследованных на COVID-19 людей составляет около 15%. У порядка 60% болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме, у 25% — наблюдается состояние средней степени тяжести, и только 15% — это пациенты с тяжелыми проявлениями вируса.

«Ситуация с коронавирусом в Луганской народной республике полностью стабилизировалась и находится под контролем правительства и врачей», — говорится в сообщении Минздрава «республики». За минувшие сутки в ЛНР не зафиксировано ни одного нового случая заболевания, отметили в министерстве сепаратистов.

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В настоящее время в ЛНР, так же как и в ДНР, сохраняется режим повышенной готовности, который предполагает рекомендательную самоизоляциию детей и граждан в возрасте старше 65 лет, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Обязательным остается ношение масок в транспорте, на рынках и торговых центрах.

ДНР, ЛНР, коронавирус
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