В РФ признали катастрофической нынешнюю цену на нефть

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической. Об этом в интервью РБК заявил совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун.

Утром 18 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой». «Хотелось бы выше», — отмечал он. На тот момент нефть торговалась ниже $28 за баррель.

Еще в конце февраля нефть торговалась дороже $50 за баррель. По словам Федуна, основная причина такого обвала нефтяных котировок — развал сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ из-за того, что Россия и Саудовская Аравия 6 марта не смогли договориться об условиях ее продления, а затем саудиты заявили о намерении увеличить поставки сырья на рынок на более чем 25%.

«Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел от развала сделки ОПЕК+, он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены». Если бы сторонам удалось договорится о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, считает бизнесмен.

При этом ценовая война «не убьет, но сильно ранит» сланцевую добычу в США, считает Федун. По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад. Однако по тем сценариям, которые рассматривают в ЛУКОЙЛе, если России и странам ОПЕК не удастся договориться о новом соглашении о снижении производства и цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то начиная с 2022-2023 годов добыча в России начнет сокращаться, заключил он.