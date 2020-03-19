В Украине за сутки поймали 32 нарушителей карантина

За сутки полицейские составили 32 админпротокола относительно нарушения правил карантина, больше всего — в Донецкой области.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлены 32 административных протокола, в частности больше всего — в Донецкой области», — отметил чиновник.

По словам Фацевича, полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. В частности, в Донецкой области составили 10 таких протоколов, в Киеве — 7, в Херсонской области — 6, в Киевской — 2, также по 2 протокола — в Полтавской и Черниговской, по одному — в Одесской и Черновицкой областях.

Всего на территории государства для проведения мероприятий относительно предупреждения коронавирусной инфекции и усиления публичной безопасности и порядка привлечено более 15 тысяч полицейских, которые несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно-проверочных пунктах.

По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждены 16 случаев Covid-19, из них 2 летальных: Черновицкая область — 10 случаев (1 летальный), Житомирская — 1 (летальный) случай, Киевская — 2 случая, Донецкая — 1 случай, г. Киев — 2 случая.