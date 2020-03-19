В Киевской области сообщение сообщение со столицей приостановили до 3 апреля

В период карантина приостановлено пригородное сообщение со столицей до 3 апреля.
Об этом во время брифинга заявил врио председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает Укринформ.
«Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года», — сказал Володин.
Как отметил директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов, частные перевозчики должны выполнять дезинфекцию транспортных средств.
«Также сейчас в период карантина пригородное сообщение полностью запрещено, кроме случаев, связанных с перевозкой сотрудников к рабочим местам. Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников», — сказал он.
Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках этих мер, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
При этом городской общественный транспорт может перевозить не более 10 человек одновременно.
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