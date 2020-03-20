Цена нефти Brent торгуется чуть ниже $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне замедлила рост до 5,2%, торговалась на уровне $29,95 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:43 по Киеву.

На 12:48 нефть сорта Brent в моменте находилась на отметке $29,84 за баррель (+4,8%). Стоимость марки WTI также немного откатилась до $27,39 за баррель (+5,7%).