Нацбанк продолжает ослаблять гривну

Национальный банк Украины на вторник, 24 марта, ослабил официальный курс гривны на 37 копеек - до 28,1126 гривны за доллар против 27,7386 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,2463 грн за евро против 29,6359 грн за евро накануне.

Отметим, что Национальный банк Украины устанавливал курс гривны к доллару США выше 28 гривен в последний раз более года назад, 18 января 2019 года.