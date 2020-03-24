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Минфин разместил ОВГЗ в долларах и евро

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Минфин разместил ОВГЗ в долларах и евро

Министерство финансов Украины во вторник на первичных аукционах разместило рекордный объем 3-мес. долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) — на $801,6 млн под ставку 3% годовых по сравнению с $71,6 млн на 9 мес. под 3,5% неделю назад.

Согласно данным Минфина, число заявок на аукцион по сравнению с прошлой неделей сократилось с 16 до 10, ставки снизились с 3-9% до 2,75-5,5%, и в результате были отклонены лишь две небольшие заявки на $5,4 млн.

На аукционе по размещению 14-мес. облигаций в евро Минфин удовлетворил обе поданные заявки и привлек EUR75,7 млн под 2,22% годовых.

Как сообщалось, Минфин на этих аукционах вновь отказался от предложения гривневых облигаций. Последний раз облигации в гривне и евро предлагались на аукционах 3 марта. Тогда Минфин разместил шестимесячные гривневые ОВГЗ на 1,03 млрд грн под средневзвешенную ставку 9,9% (отсечения — 10%) и ОВГЗ в евро на EUR201,3 млн под 2,22% (отсечения — 2,25%).

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Ранее участники рынка предлагали Минфину в условиях нарастающего кризиса ограничиться предложением только коротких бумаг и поднять их ставку выше 10%, на которых ранее Минфин удерживал ее на аукционах, так как на вторичном рынке ставки по ним поднялись до 15-18% годовых, и даже выше.

Минфин, ОВГЗ
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Вторник, 24 марта 2020
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