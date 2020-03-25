Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 86

Число официально зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса в Беларуси выросло до 86, еще по двум пациентам проводятся дополнительные исследования в связи с неоднозначностью полученных результатов анализов, следует из опубликованных в среду местным Минздравом данных.

Ранее число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 в стране составляло 81, в том числе сообщалось о выздоровлении 22 пациентов.

«На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве отметили, что «еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку в связи с неоднозначностью полученных результатов».

Согласно информации пресс-службы, в стране провели около 23 тысяч тестов на COVID-19.