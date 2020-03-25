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Кабмин разрешил бесплатно передавать медикам конфискованные халаты, маски и респираторы

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Кабмин разрешил бесплатно передавать медикам конфискованные халаты, маски и респираторы

Кабинет министров разрешил бесплатную передачу в учреждения здравоохранения конфискованных медицинских костюмов, халатов, масок, респираторов, перчаток и очков.

В частности, согласно принятому решению, порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решениям суда и переданным органам государственной исполнительной службы, предусматривает, что водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут бесплатно передаваться в учреждения здравоохранения.

Кабмин, коронавирус
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