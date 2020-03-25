Уже вторая европейская страна обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество летальных исходов от коронавируса в Испании превысило этот показатель в Китае, и таким образом страна стала второй после Италии по числу жертв Covid-19.

Об этом сообщает АР.

«В настоящее время Испания занимает второе место в мире по числу смертей от коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду было зафиксировано 738 новых летальных исходов — это самый высокий на сегодняшний день рост числа жертв в сутки.

Испания, где погибли 3434 человек, перегнала Китай (3285) и встала на второе место по смертности после Италии, где умерли 6820 человек.