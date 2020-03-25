Рада соберется в субботу на внеочередное заседание

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание в субботу, 28 марта, заявил депутат фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

«По предварительной версии, да, подтверждается, что в пятницу у нас будет заседание фракции, на котором мы рассмотрим какие меры мы собираемся предпринимать, те законопроекты, которые мы собираемся поддерживать и собраться в субботу на это внеочередное заседание», — сказал Камельчук в среду в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что заседание согласительного совета Верховной Рады проводить для этого не обязательно, руководство парламента, чтобы не подвергать опасности лидеров фракций, может обсудить с ними повестку дня и в режиме видеоконференции.

По словам Камельчука, есть вероятность того, что на внеочередное заседание Рады, помимо законопроектов о противодействии эпидемии коронавируса, будут вынесены законопроекты, позволяющие проводить работу парламента дистанционно.

Депутат также сообщил, что в законопроект о противодействии эпидемии коронавируса будут включены ряд социальных и экономических норм, поддерживающие самые незащищенные слои населения. Не исключает Камельчук также и рассмотрение норм, направленных на поддержку бизнеса в связи с продлением карантина в Украине.