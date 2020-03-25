Шмыгаль сообразил, что нужно закрыть границу

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал чиновников разработать предложения по полному закрытию пассажирского движения через границу, ведь люди, которые возвращаются из-за границы в Украину, становятся источником заражения коронавируса в стране.
Об этом он заявил на заседании Кабмина 25 марта.
«Предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть насущная необходимость, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается.
Это усиливает и увеличивает количество зараженных этой инфекцией людей.
Предлагается министерству инфраструктуры, министерству юстиции, министерству внутренних дел, министерству иностранных дел, профильным вице-премьер-министрам разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения.
К концу пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили», — заявил он.
Шмыгаль добавил, что в случае необходимости такое решение вынесут на рассмотрение заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В коммуникационном штабе Кабмина СМИ уточнили, что о запрете пересекать границу не идет.
Отмечается, что до пятницы чиновники должны проанализировать и разработать определенный план действий, а пока это только предложение. В правительстве пока не знают, будет ли касаться инициатива граждан Украины, которые планируют возвращаться из-за границы.
Отметим, что только за минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись меньшей мере 11 тысяч граждан.
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