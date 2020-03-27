Нефть снова торгуется в районе $26

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 1,4% — до $25,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 09:25 по Киеву.

По состоянию на 09:30 Brent немного отыграла падение и теряла 0,8%, торгуясь на отметке $26,13 за баррель.

Стоимость нефти WTI росла на 0,8% — до $22,78 за баррель.