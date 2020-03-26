Все фракции Рады отвергли предложения Кабмина по изменениям в госбюджет

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров Украины изменения в бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда, заявил заместитель председателя фракции «Голос» Ярослав Железняк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в бюджетный кодекс и изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в том виде, в котором предложило правительство, приняты не будут», — сказал Железняк в четверг.
Представитель «Голоса» подчеркнул, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны. Заместитель председателя фракции также отметил, что ряд положений предложенного законопроекта никак не касаются мер по противодействию эпидемии коронавируса.
«В итоге было предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады», — добавил нардеп.
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