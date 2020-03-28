«Слуга народа» хочет провести внеочередное заседание Рады в зале, а не на улице

Фракция «Слуга народа» выступает за проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады в понедельник в сессионном зале парламента, заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

«Учитывая то, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы „Рада“ намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве», — заявила Кравчук в субботу в эфире телеканала «Украина 24».

Она добавила, что депутаты могут дополнительно себя обезопасить перчатками, масками и очками и в аппарате Рады рассматривают такую возможность.

«Фракция „Слуга народа“ все-таки выступает за работу в понедельник в сессионном зале», — сказала заместитель председателя фракции.

Она подтвердила, что действительно рассматривается вариант проведения внеочередного заседания Верховной Рады на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение по месту проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято в воскресенье на заседании согласительного совета.